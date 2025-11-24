Bestcoin pris i dag

Sanntids Bestcoin (BEST) pris i dag er --, med en 15.80% endring de siste 24 timene. Nåværende BEST til USD konverteringssats er -- per BEST.

Bestcoin rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 56,409, med en sirkulerende forsyning på 67.24B BEST. I løpet av de siste 24 timene BEST har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har BEST beveget seg -1.05% i løpet av den siste timen og +11.84% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Bestcoin (BEST) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 56.41K$ 56.41K $ 56.41K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 56.41K$ 56.41K $ 56.41K Opplagsforsyning 67.24B 67.24B 67.24B Total forsyning 67,244,794,898.04048 67,244,794,898.04048 67,244,794,898.04048

