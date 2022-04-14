Bermuda Shorts (SHORT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Bermuda Shorts (SHORT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Bermuda Shorts (SHORT) Informasjon BSC needs something new and unique memecoin tokenomics! Introducing @bscwearshorts Bermuda Shorts Ticker: $SHORT Contract Address: 0xACee924Ec7FCEB684369519e2d135DB2eAabE192 Tokenomics: 4 TRILLION 99.9% will be sent to CZ's wallet 0.08% for Liquidity 0.02% for CEX listings I personally added 80 BNB Liquidity and will be locked for 4 months. Don’t short the market—just buy $SHORT instead. 🩳 Tired of memecoin PvPs and drama? Try $SHORT—no PVP, just building a culture. $SHORT dev sent 99.9% of the supply to CZ—better than $SHIB dev sending 50% of the supply to Vitalik. Join Telegram: https://t.me/BERMUDASHORT Offisiell nettside: https://shortcoin.vip/ Kjøp SHORT nå!

Bermuda Shorts (SHORT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Bermuda Shorts (SHORT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 117.28K $ 117.28K $ 117.28K Total forsyning: $ 4.00T $ 4.00T $ 4.00T Sirkulerende forsyning: $ 4.00B $ 4.00B $ 4.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 117.27M $ 117.27M $ 117.27M All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Bermuda Shorts (SHORT) pris

Bermuda Shorts (SHORT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Bermuda Shorts (SHORT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SHORT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SHORT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SHORTs tokenomics, kan du utforske SHORT tokenets livepris!

