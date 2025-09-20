Bermuda Shorts (SHORT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.36% Prisendring (1D) +6.21% Prisendring (7D) +4.56% Prisendring (7D) +4.56%

Bermuda Shorts (SHORT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SHORT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SHORT er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SHORT endret seg med +0.36% i løpet av den siste timen, +6.21% over 24 timer og +4.56% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Bermuda Shorts (SHORT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 114.99K$ 114.99K $ 114.99K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 114.99M$ 114.99M $ 114.99M Opplagsforsyning 4.00B 4.00B 4.00B Total forsyning 4,000,000,000,000.0 4,000,000,000,000.0 4,000,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Bermuda Shorts er $ 114.99K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SHORT er 4.00B, med en total tilgang på 4000000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 114.99M.