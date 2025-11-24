Berkshire Hathaway xStock pris i dag

Sanntids Berkshire Hathaway xStock (BRK.BX) pris i dag er $ 523.57, med en 1.17% endring de siste 24 timene. Nåværende BRK.BX til USD konverteringssats er $ 523.57 per BRK.BX.

Berkshire Hathaway xStock rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 852,657, med en sirkulerende forsyning på 1.63K BRK.BX. I løpet av de siste 24 timene BRK.BX har den blitt handlet mellom $ 523.09(laveste) og $ 529.79 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 546.27, mens tidenes laveste notering var $ 477.38.

Kortsiktig har BRK.BX beveget seg -0.00% i løpet av den siste timen og -1.01% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Berkshire Hathaway xStock (BRK.BX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 852.66K$ 852.66K $ 852.66K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 12.15M$ 12.15M $ 12.15M Opplagsforsyning 1.63K 1.63K 1.63K Total forsyning 23,199.9992526 23,199.9992526 23,199.9992526

Nåværende markedsverdi på Berkshire Hathaway xStock er $ 852.66K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BRK.BX er 1.63K, med en total tilgang på 23199.9992526. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 12.15M.