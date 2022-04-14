BeraXBT (BIXBT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i BeraXBT (BIXBT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

BeraXBT (BIXBT) Informasjon BeraXBT is a social media and on-chain AI Agent focused on the Berachain ecosystem. It provides users with access to the Terminal, where they can explore real-time reports on farming strategies, ecosystem trends, and market data. It also offers Vaults that automatically manage and deploy user capital based on on-chain and market sentiment signals, optimizing yield and risk. Access to both the Terminal and Vaults is unlocked through staking the BeraXBT token. Offisiell nettside: https://beraxbt.com/ Kjøp BIXBT nå!

BeraXBT (BIXBT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BeraXBT (BIXBT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 61.26K $ 61.26K $ 61.26K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 61.26K $ 61.26K $ 61.26K All-time high: $ 0.00859453 $ 0.00859453 $ 0.00859453 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om BeraXBT (BIXBT) pris

BeraXBT (BIXBT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BeraXBT (BIXBT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BIXBT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BIXBT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BIXBTs tokenomics, kan du utforske BIXBT tokenets livepris!

BIXBT prisforutsigelse Vil du vite hvor BIXBT kan være på vei? Vår BIXBT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BIXBT tokenets prisforutsigelse nå!

