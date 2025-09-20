BeraXBT (BIXBT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00006179 $ 0.00006179 $ 0.00006179 24 timer lav $ 0.0000667 $ 0.0000667 $ 0.0000667 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00006179$ 0.00006179 $ 0.00006179 24 timer høy $ 0.0000667$ 0.0000667 $ 0.0000667 All Time High $ 0.00859453$ 0.00859453 $ 0.00859453 Laveste pris $ 0.00005845$ 0.00005845 $ 0.00005845 Prisendring (1H) -1.33% Prisendring (1D) -5.27% Prisendring (7D) -4.54% Prisendring (7D) -4.54%

BeraXBT (BIXBT) sanntidsprisen er $0.00006318. I løpet av de siste 24 timene har BIXBT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00006179 og et toppnivå på $ 0.0000667, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BIXBT er $ 0.00859453, mens den rekordlave prisen er $ 0.00005845.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BIXBT endret seg med -1.33% i løpet av den siste timen, -5.27% over 24 timer og -4.54% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BeraXBT (BIXBT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 63.18K$ 63.18K $ 63.18K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 63.18K$ 63.18K $ 63.18K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på BeraXBT er $ 63.18K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BIXBT er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 63.18K.