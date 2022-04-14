BeramoniumCoin (BERAMO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i BeramoniumCoin (BERAMO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

BeramoniumCoin (BERAMO) Informasjon Beramonium is a premier Berachain-native gaming studio, building a multi-game ecosystem powered by Berachain. The first title, Beramonium Chronicles: Gemhunters, is an idle-RPG with Play & Earn (P&E) mechanics, where players send NFT-based Characters on missions to earn Gems and Equipment. These rewards enhance gameplay and unlock additional benefits within the Berachain ecosystem. Expanding on this foundation, Beramonium Chronicles: Adventures introduces a full-3D RPG designed to bridge the gap between web2 and web3 gaming. With seamless blockchain integration, players can engage at their own pace: in casual and fun way or through "degen way" with advanced economics & game-theory. $BERAMO is at the center of the Beramonium ecosystem. It's a heavily deflationary token that powers in-game mechanics. Beramonium aims to redefine sustainable web3 gaming by leveraging Berachain’s Proof of Liquidity (PoL) to create a positive-sum rewards system rather than relying on traditional player-extractive models. Offisiell nettside: https://beramonium.io/ Teknisk dokument: https://beramonium.io/tokenomics Kjøp BERAMO nå!

BeramoniumCoin (BERAMO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BeramoniumCoin (BERAMO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 117.09K $ 117.09K $ 117.09K Total forsyning: $ 966.30M $ 966.30M $ 966.30M Sirkulerende forsyning: $ 441.48M $ 441.48M $ 441.48M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 256.28K $ 256.28K $ 256.28K All-time high: $ 0.00635425 $ 0.00635425 $ 0.00635425 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00026515 $ 0.00026515 $ 0.00026515 Lær mer om BeramoniumCoin (BERAMO) pris

BeramoniumCoin (BERAMO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BeramoniumCoin (BERAMO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BERAMO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BERAMO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BERAMOs tokenomics, kan du utforske BERAMO tokenets livepris!

BERAMO prisforutsigelse Vil du vite hvor BERAMO kan være på vei? Vår BERAMO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BERAMO tokenets prisforutsigelse nå!

