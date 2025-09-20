BeramoniumCoin (BERAMO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00026854 24 timer høy $ 0.00029385 All Time High $ 0.00635425 Laveste pris $ 0.0001932 Prisendring (1H) +0.86% Prisendring (1D) -5.94% Prisendring (7D) +10.06%

BeramoniumCoin (BERAMO) sanntidsprisen er $0.00027639. I løpet av de siste 24 timene har BERAMO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00026854 og et toppnivå på $ 0.00029385, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BERAMO er $ 0.00635425, mens den rekordlave prisen er $ 0.0001932.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BERAMO endret seg med +0.86% i løpet av den siste timen, -5.94% over 24 timer og +10.06% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BeramoniumCoin (BERAMO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 122.42K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 267.95K Opplagsforsyning 441.48M Total forsyning 966,300,279.1838834

Nåværende markedsverdi på BeramoniumCoin er $ 122.42K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BERAMO er 441.48M, med en total tilgang på 966300279.1838834. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 267.95K.