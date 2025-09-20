Dagens Berachain Staked ETH livepris er 4,586.74 USD. Spor prisoppdateringer for BERAETH til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BERAETH pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Berachain Staked ETH livepris er 4,586.74 USD. Spor prisoppdateringer for BERAETH til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BERAETH pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Berachain Staked ETH Pris (BERAETH)

1 BERAETH til USD livepris:

$4,586.74
$4,586.74$4,586.74
-2.90%1D
Berachain Staked ETH (BERAETH) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 09:54:08 (UTC+8)

Berachain Staked ETH (BERAETH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

-0.01%

-2.90%

-4.89%

-4.89%

Berachain Staked ETH (BERAETH) sanntidsprisen er $4,586.74. I løpet av de siste 24 timene har BERAETH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 4,559.12 og et toppnivå på $ 4,729.54, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BERAETH er $ 5,080.07, mens den rekordlave prisen er $ 1,303.45.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BERAETH endret seg med -0.01% i løpet av den siste timen, -2.90% over 24 timer og -4.89% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Berachain Staked ETH (BERAETH) Markedsinformasjon

--
----

Nåværende markedsverdi på Berachain Staked ETH er $ 12.07M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BERAETH er 2.63K, med en total tilgang på 2633.671791371728. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 12.07M.

Berachain Staked ETH (BERAETH) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Berachain Staked ETH til USD ble $ -137.20336979537.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Berachain Staked ETH til USD ble $ +140.4684538260.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Berachain Staked ETH til USD ble $ +889.5693265380.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Berachain Staked ETH til USD ble $ +2,297.951458671578.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -137.20336979537-2.90%
30 dager$ +140.4684538260+3.06%
60 dager$ +889.5693265380+19.39%
90 dager$ +2,297.951458671578+100.40%

Hva er Berachain Staked ETH (BERAETH)

beraETH is a Berachain-native ETH LST that delivers DeFi’s highest ETH staking yield to Berachain users and builders. By minting beraETH, users gain access to the yields available to apxETH holders on Ethereum mainnet—without leaving the Berachain network. beraETH is an “index token” designed to appreciate in value against ETH over time. When users withdraw back to ETH, the accumulated yield is included automatically. No need to track rebases or wrap tokens—just use beraETH in DeFi on Berachain as you normally would.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Berachain Staked ETH (BERAETH) Ressurs

Berachain Staked ETH Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Berachain Staked ETH (BERAETH) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Berachain Staked ETH (BERAETH) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Berachain Staked ETH.

Sjekk Berachain Staked ETHprisprognosen nå!

BERAETH til lokale valutaer

Berachain Staked ETH (BERAETH) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Berachain Staked ETH (BERAETH) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BERAETH tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Berachain Staked ETH (BERAETH)

Hvor mye er Berachain Staked ETH (BERAETH) verdt i dag?
Live BERAETH prisen i USD er 4,586.74 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BERAETH-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BERAETH til USD er $ 4,586.74. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Berachain Staked ETH?
Markedsverdien for BERAETH er $ 12.07M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BERAETH?
Den sirkulerende forsyningen av BERAETH er 2.63K USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBERAETH ?
BERAETH oppnådde en ATH-pris på 5,080.07 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BERAETH?
BERAETH så en ATL-pris på 1,303.45 USD.
Hva er handelsvolumet til BERAETH?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BERAETH er -- USD.
Vil BERAETH gå høyere i år?
BERAETH kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BERAETH prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 09:54:08 (UTC+8)

