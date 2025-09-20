Berachain Staked ETH (BERAETH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 4,559.12 $ 4,559.12 $ 4,559.12 24 timer lav $ 4,729.54 $ 4,729.54 $ 4,729.54 24 timer høy 24 timer lav $ 4,559.12$ 4,559.12 $ 4,559.12 24 timer høy $ 4,729.54$ 4,729.54 $ 4,729.54 All Time High $ 5,080.07$ 5,080.07 $ 5,080.07 Laveste pris $ 1,303.45$ 1,303.45 $ 1,303.45 Prisendring (1H) -0.01% Prisendring (1D) -2.90% Prisendring (7D) -4.89% Prisendring (7D) -4.89%

Berachain Staked ETH (BERAETH) sanntidsprisen er $4,586.74. I løpet av de siste 24 timene har BERAETH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 4,559.12 og et toppnivå på $ 4,729.54, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BERAETH er $ 5,080.07, mens den rekordlave prisen er $ 1,303.45.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BERAETH endret seg med -0.01% i løpet av den siste timen, -2.90% over 24 timer og -4.89% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Berachain Staked ETH (BERAETH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 12.07M$ 12.07M $ 12.07M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 12.07M$ 12.07M $ 12.07M Opplagsforsyning 2.63K 2.63K 2.63K Total forsyning 2,633.671791371728 2,633.671791371728 2,633.671791371728

Nåværende markedsverdi på Berachain Staked ETH er $ 12.07M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BERAETH er 2.63K, med en total tilgang på 2633.671791371728. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 12.07M.