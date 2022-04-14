Berabot (BBOT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Berabot (BBOT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Berabot (BBOT) Informasjon First Telegram sniping & trading bot on Berachain Allow us to introduce our Berabot project on Berachain. This initiative is designed to benefit every bera user by enhancing their trading flow for a more streamlined experience. Berabot stands out as the inaugural and exclusive trading bot to debut on Berachain. This intricately crafted trading bot is tailored to provide an unparalleled trading experience by seamlessly combining traditional trading conventions with the dynamic functionalities of Telegram bots. Offisiell nettside: https://berabot.co/ Teknisk dokument: https://berabot.gitbook.io/berabot Kjøp BBOT nå!

Berabot (BBOT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Berabot (BBOT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 6.99K $ 6.99K $ 6.99K Total forsyning: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Sirkulerende forsyning: $ 4.46M $ 4.46M $ 4.46M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 15.68K $ 15.68K $ 15.68K All-time high: $ 0.244868 $ 0.244868 $ 0.244868 All-Time Low: $ 0.00119069 $ 0.00119069 $ 0.00119069 Nåværende pris: $ 0.00156828 $ 0.00156828 $ 0.00156828 Lær mer om Berabot (BBOT) pris

Berabot (BBOT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Berabot (BBOT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BBOT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BBOT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BBOTs tokenomics, kan du utforske BBOT tokenets livepris!

BBOT prisforutsigelse Vil du vite hvor BBOT kan være på vei? Vår BBOT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BBOT tokenets prisforutsigelse nå!

