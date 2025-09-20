Bepro (BEPRO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.04623739$ 0.04623739 $ 0.04623739 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.06% Prisendring (1D) -11.33% Prisendring (7D) -7.48% Prisendring (7D) -7.48%

Bepro (BEPRO) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BEPRO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BEPRO er $ 0.04623739, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BEPRO endret seg med +0.06% i løpet av den siste timen, -11.33% over 24 timer og -7.48% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Bepro (BEPRO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.47M$ 1.47M $ 1.47M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.47M$ 1.47M $ 1.47M Opplagsforsyning 10.00B 10.00B 10.00B Total forsyning 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Bepro er $ 1.47M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BEPRO er 10.00B, med en total tilgang på 10000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.47M.