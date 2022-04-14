bePAY Finance (BECOIN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i bePAY Finance (BECOIN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

bePAY Finance (BECOIN) Informasjon bePAY is a DEFI (Decentralized Finance) protocol that is the first BNPL (Buy Now Pay Later) platform based on blockchain technology. bePAY will offer significant cost savings to all participants in the ecosystem by utilising smart contract technology and blockchains. bePAY aims to be a key participant offering DEFI e-commerce and in-store solutions to shoppers and merchants. bePAY will also allow users to pay for their shopping with any approved cryptocurrency that they hold in their bePAY wallet. Shoppers will be rewarded through a program that will benefit all participants in the bePAY ecosystem. bePAY is powered by the bePAY token which will be used as a mechanism through which the protocol is governed. A broad distribution across the entire ecosystem including users, merchants and marketplaces will ensure that all participants are rewarded. Offisiell nettside: https://bepay.finance/ Kjøp BECOIN nå!

bePAY Finance (BECOIN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for bePAY Finance (BECOIN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 20.63K $ 20.63K $ 20.63K Total forsyning: $ 13.00M $ 13.00M $ 13.00M Sirkulerende forsyning: $ 13.00M $ 13.00M $ 13.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 20.63K $ 20.63K $ 20.63K All-time high: $ 0.248777 $ 0.248777 $ 0.248777 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00158704 $ 0.00158704 $ 0.00158704 Lær mer om bePAY Finance (BECOIN) pris

bePAY Finance (BECOIN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak bePAY Finance (BECOIN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BECOIN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BECOIN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BECOINs tokenomics, kan du utforske BECOIN tokenets livepris!

BECOIN prisforutsigelse

