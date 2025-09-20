Dagens bePAY Finance livepris er 0.00158704 USD. Spor prisoppdateringer for BECOIN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BECOIN pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens bePAY Finance livepris er 0.00158704 USD. Spor prisoppdateringer for BECOIN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BECOIN pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1 BECOIN til USD livepris:

$0.00158704
$0.00158704$0.00158704
0.00%1D
mexc
USD
bePAY Finance (BECOIN) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 18:43:41 (UTC+8)

bePAY Finance (BECOIN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.248777
$ 0.248777$ 0.248777

$ 0.00079919
$ 0.00079919$ 0.00079919

--

--

+27.40%

+27.40%

bePAY Finance (BECOIN) sanntidsprisen er $0.00158704. I løpet av de siste 24 timene har BECOIN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BECOIN er $ 0.248777, mens den rekordlave prisen er $ 0.00079919.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BECOIN endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +27.40% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

bePAY Finance (BECOIN) Markedsinformasjon

$ 20.63K
$ 20.63K$ 20.63K

--
----

$ 20.63K
$ 20.63K$ 20.63K

13.00M
13.00M 13.00M

13,000,000.0
13,000,000.0 13,000,000.0

Nåværende markedsverdi på bePAY Finance er $ 20.63K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BECOIN er 13.00M, med en total tilgang på 13000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 20.63K.

bePAY Finance (BECOIN) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på bePAY Finance til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på bePAY Finance til USD ble $ +0.0004088665.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på bePAY Finance til USD ble $ +0.0003794971.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på bePAY Finance til USD ble $ -0.000375973822921602.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ +0.0004088665+25.76%
60 dager$ +0.0003794971+23.91%
90 dager$ -0.000375973822921602-19.15%

Hva er bePAY Finance (BECOIN)

bePAY is a DEFI (Decentralized Finance) protocol that is the first BNPL (Buy Now Pay Later) platform based on blockchain technology. bePAY will offer significant cost savings to all participants in the ecosystem by utilising smart contract technology and blockchains. bePAY aims to be a key participant offering DEFI e-commerce and in-store solutions to shoppers and merchants. bePAY will also allow users to pay for their shopping with any approved cryptocurrency that they hold in their bePAY wallet. Shoppers will be rewarded through a program that will benefit all participants in the bePAY ecosystem. bePAY is powered by the bePAY token which will be used as a mechanism through which the protocol is governed. A broad distribution across the entire ecosystem including users, merchants and marketplaces will ensure that all participants are rewarded.

bePAY Finance (BECOIN) Ressurs

Offisiell nettside

bePAY Finance Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil bePAY Finance (BECOIN) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine bePAY Finance (BECOIN) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for bePAY Finance.

Sjekk bePAY Financeprisprognosen nå!

BECOIN til lokale valutaer

bePAY Finance (BECOIN) tokenomics

Å forstå tokenomics bak bePAY Finance (BECOIN) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BECOIN tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om bePAY Finance (BECOIN)

Hvor mye er bePAY Finance (BECOIN) verdt i dag?
Live BECOIN prisen i USD er 0.00158704 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BECOIN-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BECOIN til USD er $ 0.00158704. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for bePAY Finance?
Markedsverdien for BECOIN er $ 20.63K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BECOIN?
Den sirkulerende forsyningen av BECOIN er 13.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBECOIN ?
BECOIN oppnådde en ATH-pris på 0.248777 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BECOIN?
BECOIN så en ATL-pris på 0.00079919 USD.
Hva er handelsvolumet til BECOIN?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BECOIN er -- USD.
Vil BECOIN gå høyere i år?
BECOIN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BECOIN prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 18:43:41 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.