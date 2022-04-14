Benzene (BZN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Benzene (BZN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Benzene (BZN) Informasjon War Riders is a massively multiplayer online (MMO) game based on earning cryptocurrency, customizing vehicles and battling opponents. Players can build their own customized war vehicles from scratch and use them to mine and attack enemies for the in-game currency, Benzene (BZN). Most of the in-game items are non-fungible tokens (NFTs), which are scarce and unique. The game is based on the Ethereum network. Players can mine for BZN by driving through waypoints or raiding other players' coins. BZN has a finite supply and unique ""burning"" mechanism enforced by a smart contract. Benzene is used to buy better in-game weapons, additional garage spaces, nitro-boost, and other upgrades. Offisiell nettside: https://warriders.com/ Kjøp BZN nå!

Benzene (BZN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Benzene (BZN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 53.44K $ 53.44K $ 53.44K Total forsyning: $ 99.53M $ 99.53M $ 99.53M Sirkulerende forsyning: $ 1.08M $ 1.08M $ 1.08M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 4.91M $ 4.91M $ 4.91M All-time high: $ 32.59 $ 32.59 $ 32.59 All-Time Low: $ 0.01156936 $ 0.01156936 $ 0.01156936 Nåværende pris: $ 0.04936325 $ 0.04936325 $ 0.04936325 Lær mer om Benzene (BZN) pris

Benzene (BZN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Benzene (BZN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BZN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BZN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BZNs tokenomics, kan du utforske BZN tokenets livepris!

