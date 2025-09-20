Benzene (BZN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.055033 $ 0.055033 $ 0.055033 24 timer lav $ 0.068472 $ 0.068472 $ 0.068472 24 timer høy 24 timer lav $ 0.055033$ 0.055033 $ 0.055033 24 timer høy $ 0.068472$ 0.068472 $ 0.068472 All Time High $ 32.59$ 32.59 $ 32.59 Laveste pris $ 0.01156936$ 0.01156936 $ 0.01156936 Prisendring (1H) -2.71% Prisendring (1D) -19.57% Prisendring (7D) -25.83% Prisendring (7D) -25.83%

Benzene (BZN) sanntidsprisen er $0.055021. I løpet av de siste 24 timene har BZN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.055033 og et toppnivå på $ 0.068472, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BZN er $ 32.59, mens den rekordlave prisen er $ 0.01156936.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BZN endret seg med -2.71% i løpet av den siste timen, -19.57% over 24 timer og -25.83% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Benzene (BZN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 59.56K$ 59.56K $ 59.56K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 5.48M$ 5.48M $ 5.48M Opplagsforsyning 1.08M 1.08M 1.08M Total forsyning 99,533,096.0 99,533,096.0 99,533,096.0

Nåværende markedsverdi på Benzene er $ 59.56K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BZN er 1.08M, med en total tilgang på 99533096.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 5.48M.