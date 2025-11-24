Beny Bad Boy pris i dag

Sanntids Beny Bad Boy (BBB) pris i dag er $ 0.00316186, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende BBB til USD konverteringssats er $ 0.00316186 per BBB.

Beny Bad Boy rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 7,534,416, med en sirkulerende forsyning på 2.38B BBB. I løpet av de siste 24 timene BBB har den blitt handlet mellom $ 0.00316186(laveste) og $ 0.00316186 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00514351, mens tidenes laveste notering var $ 0.00008295.

Kortsiktig har BBB beveget seg 0.00% i løpet av den siste timen og 0.00% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Beny Bad Boy (BBB) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 7.53M$ 7.53M $ 7.53M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 7.53M$ 7.53M $ 7.53M Opplagsforsyning 2.38B 2.38B 2.38B Total forsyning 2,382,904,000.0 2,382,904,000.0 2,382,904,000.0

