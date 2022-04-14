Bent Finance (BENT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Bent Finance (BENT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Bent Finance (BENT) Informasjon BENT is a staking and farming platform that enhances your curve to elevate your yields. By the people for the people. Offisiell nettside: https://app.bentfinance.com/ Kjøp BENT nå!

Bent Finance (BENT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Bent Finance (BENT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 492.75K $ 492.75K $ 492.75K Total forsyning: $ 50.01M $ 50.01M $ 50.01M Sirkulerende forsyning: $ 7.05M $ 7.05M $ 7.05M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.49M $ 3.49M $ 3.49M All-time high: $ 15.98 $ 15.98 $ 15.98 All-Time Low: $ 0.00822798 $ 0.00822798 $ 0.00822798 Nåværende pris: $ 0.069885 $ 0.069885 $ 0.069885 Lær mer om Bent Finance (BENT) pris

Bent Finance (BENT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Bent Finance (BENT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BENT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BENT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BENTs tokenomics, kan du utforske BENT tokenets livepris!

BENT prisforutsigelse Vil du vite hvor BENT kan være på vei? Vår BENT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BENT tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!