Bent Finance (BENT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.078814 $ 0.078814 $ 0.078814 24 timer lav $ 0.080487 $ 0.080487 $ 0.080487 24 timer høy 24 timer lav $ 0.078814$ 0.078814 $ 0.078814 24 timer høy $ 0.080487$ 0.080487 $ 0.080487 All Time High $ 15.98$ 15.98 $ 15.98 Laveste pris $ 0.00822798$ 0.00822798 $ 0.00822798 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) +0.41% Prisendring (7D) -3.57% Prisendring (7D) -3.57%

Bent Finance (BENT) sanntidsprisen er $0.080487. I løpet av de siste 24 timene har BENT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.078814 og et toppnivå på $ 0.080487, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BENT er $ 15.98, mens den rekordlave prisen er $ 0.00822798.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BENT endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.41% over 24 timer og -3.57% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Bent Finance (BENT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 567.50K$ 567.50K $ 567.50K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 4.03M$ 4.03M $ 4.03M Opplagsforsyning 7.05M 7.05M 7.05M Total forsyning 50,008,799.0 50,008,799.0 50,008,799.0

Nåværende markedsverdi på Bent Finance er $ 567.50K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BENT er 7.05M, med en total tilgang på 50008799.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.03M.