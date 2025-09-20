Dagens Bent Finance livepris er 0.080487 USD. Spor prisoppdateringer for BENT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BENT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Bent Finance livepris er 0.080487 USD. Spor prisoppdateringer for BENT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BENT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Bent Finance (BENT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 16:20:31 (UTC+8)

Bent Finance (BENT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.078814
$ 0.078814
24 timer lav
$ 0.080487
$ 0.080487
24 timer høy

$ 0.078814
$ 0.078814

$ 0.080487
$ 0.080487

$ 15.98
$ 15.98

$ 0.00822798
$ 0.00822798

--

+0.41%

-3.57%

-3.57%

Bent Finance (BENT) sanntidsprisen er $0.080487. I løpet av de siste 24 timene har BENT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.078814 og et toppnivå på $ 0.080487, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BENT er $ 15.98, mens den rekordlave prisen er $ 0.00822798.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BENT endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.41% over 24 timer og -3.57% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Bent Finance (BENT) Markedsinformasjon

$ 567.50K
$ 567.50K

--
--

$ 4.03M
$ 4.03M

7.05M
7.05M

50,008,799.0
50,008,799.0

Nåværende markedsverdi på Bent Finance er $ 567.50K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BENT er 7.05M, med en total tilgang på 50008799.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.03M.

Bent Finance (BENT) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Bent Finance til USD ble $ +0.00033047.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Bent Finance til USD ble $ +0.0052877463.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Bent Finance til USD ble $ +0.1040027821.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Bent Finance til USD ble $ +0.059486905193027316.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00033047+0.41%
30 dager$ +0.0052877463+6.57%
60 dager$ +0.1040027821+129.22%
90 dager$ +0.059486905193027316+283.27%

Hva er Bent Finance (BENT)

BENT is a staking and farming platform that enhances your curve to elevate your yields. By the people for the people.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Bent Finance (BENT) Ressurs

Offisiell nettside

Bent Finance Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Bent Finance (BENT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Bent Finance (BENT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Bent Finance.

Sjekk Bent Financeprisprognosen nå!

BENT til lokale valutaer

Bent Finance (BENT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Bent Finance (BENT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BENT tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Bent Finance (BENT)

Hvor mye er Bent Finance (BENT) verdt i dag?
Live BENT prisen i USD er 0.080487 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BENT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BENT til USD er $ 0.080487. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Bent Finance?
Markedsverdien for BENT er $ 567.50K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BENT?
Den sirkulerende forsyningen av BENT er 7.05M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBENT ?
BENT oppnådde en ATH-pris på 15.98 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BENT?
BENT så en ATL-pris på 0.00822798 USD.
Hva er handelsvolumet til BENT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BENT er -- USD.
Vil BENT gå høyere i år?
BENT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BENT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 16:20:31 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.