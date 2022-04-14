BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) Informasjon BENQI Liquid Staking is the first liquid staking protocol for Avalanche. Users stake AVAX with BENQI, and receive sAVAX, an interest bearing version of AVAX. This allows users to earn both the rewards for securing the Avalanche network and from the world of DeFi. Offisiell nettside: https://staking.benqi.fi Kjøp SAVAX nå!

BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 560.44M $ 560.44M $ 560.44M Total forsyning: $ 14.44M $ 14.44M $ 14.44M Sirkulerende forsyning: $ 14.44M $ 14.44M $ 14.44M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 560.44M $ 560.44M $ 560.44M All-time high: $ 103.55 $ 103.55 $ 103.55 All-Time Low: $ 9.25 $ 9.25 $ 9.25 Nåværende pris: $ 38.79 $ 38.79 $ 38.79 Lær mer om BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) pris

BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SAVAX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SAVAX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SAVAXs tokenomics, kan du utforske SAVAX tokenets livepris!

SAVAX prisforutsigelse Vil du vite hvor SAVAX kan være på vei? Vår SAVAX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SAVAX tokenets prisforutsigelse nå!

