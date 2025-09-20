BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 40.92 $ 40.92 $ 40.92 24 timer lav $ 43.61 $ 43.61 $ 43.61 24 timer høy 24 timer lav $ 40.92$ 40.92 $ 40.92 24 timer høy $ 43.61$ 43.61 $ 43.61 All Time High $ 103.55$ 103.55 $ 103.55 Laveste pris $ 9.25$ 9.25 $ 9.25 Prisendring (1H) +0.02% Prisendring (1D) -4.27% Prisendring (7D) +16.61% Prisendring (7D) +16.61%

BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) sanntidsprisen er $41.39. I løpet av de siste 24 timene har SAVAX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 40.92 og et toppnivå på $ 43.61, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SAVAX er $ 103.55, mens den rekordlave prisen er $ 9.25.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SAVAX endret seg med +0.02% i løpet av den siste timen, -4.27% over 24 timer og +16.61% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 598.33M$ 598.33M $ 598.33M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 598.33M$ 598.33M $ 598.33M Opplagsforsyning 14.46M 14.46M 14.46M Total forsyning 14,459,851.09647781 14,459,851.09647781 14,459,851.09647781

Nåværende markedsverdi på BENQI Liquid Staked AVAX er $ 598.33M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SAVAX er 14.46M, med en total tilgang på 14459851.09647781. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 598.33M.