bemo Staked TON (STTON) tokenomics Oppdag viktig innsikt i bemo Staked TON (STTON), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.

bemo Staked TON (STTON) Informasjon bemo is a non-custodial liquid staking protocol built on The Open Network (TON) blockchain. It is the first liquid staking application on TON. bemo allows users to stake TON tokens and receive stTON tokens in return, which can be freely used in DeFi while continuously earning staking rewards. Users stake TON tokens in the bemo app. After confirming the transaction, they receive stTON tokens, representing their share in the staking pool. The amount of stTON received is determined by the smart contract based on the current stTON/TON exchange rate. The staked TON tokens join the overall staking pool, which supports the TON blockchain. For this, they receive rewards. After each validation round, the rewards, minus the bemo fee, are added to the staking pool, increasing its size. As the staking pool grows, so does the price of stTON. The bemo Incentive Program aims to engage users and deepen their understanding of DeFi on the TON blockchain. With bemo, you already earn staking rewards and additional yield on your stTON in DeFi. The incentive program allows users to earn stXP for actions with stTON tokens: minting, holding, providing liquidity for DEX, and lending. In Q4 2024, users will be able to convert stXP into $BMO tokens. Offisiell nettside: https://bemo.fi/ Teknisk dokument: https://docs.bemo.fi/

bemo Staked TON (STTON) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for bemo Staked TON (STTON), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 8.69M $ 8.69M $ 8.69M Total forsyning: $ 2.66M $ 2.66M $ 2.66M Sirkulerende forsyning: $ 2.66M $ 2.66M $ 2.66M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 8.69M $ 8.69M $ 8.69M All-time high: $ 8.54 $ 8.54 $ 8.54 All-Time Low: $ 2.54 $ 2.54 $ 2.54 Nåværende pris: $ 3.27 $ 3.27 $ 3.27 Lær mer om bemo Staked TON (STTON) pris

bemo Staked TON (STTON) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak bemo Staked TON (STTON) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet STTON tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange STTON tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår STTONs tokenomics, kan du utforske STTON tokenets livepris!

