bemo Staked TON (STTON) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 3.34 $ 3.34 $ 3.34 24 timer lav $ 3.48 $ 3.48 $ 3.48 24 timer høy 24 timer lav $ 3.34$ 3.34 $ 3.34 24 timer høy $ 3.48$ 3.48 $ 3.48 All Time High $ 8.54$ 8.54 $ 8.54 Laveste pris $ 2.54$ 2.54 $ 2.54 Prisendring (1H) -0.22% Prisendring (1D) -3.27% Prisendring (7D) -3.53% Prisendring (7D) -3.53%

bemo Staked TON (STTON) sanntidsprisen er $3.35. I løpet av de siste 24 timene har STTON blitt handlet mellom et bunnivå på $ 3.34 og et toppnivå på $ 3.48, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til STTON er $ 8.54, mens den rekordlave prisen er $ 2.54.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har STTON endret seg med -0.22% i løpet av den siste timen, -3.27% over 24 timer og -3.53% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

bemo Staked TON (STTON) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 8.90M$ 8.90M $ 8.90M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 8.90M$ 8.90M $ 8.90M Opplagsforsyning 2.66M 2.66M 2.66M Total forsyning 2,657,647.655076362 2,657,647.655076362 2,657,647.655076362

Nåværende markedsverdi på bemo Staked TON er $ 8.90M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på STTON er 2.66M, med en total tilgang på 2657647.655076362. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 8.90M.