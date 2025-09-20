Belt (BELT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.061807 $ 0.061807 $ 0.061807 24 timer lav $ 0.063742 $ 0.063742 $ 0.063742 24 timer høy 24 timer lav $ 0.061807$ 0.061807 $ 0.061807 24 timer høy $ 0.063742$ 0.063742 $ 0.063742 All Time High $ 203.87$ 203.87 $ 203.87 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.40% Prisendring (1D) +0.54% Prisendring (7D) +7.92% Prisendring (7D) +7.92%

Belt (BELT) sanntidsprisen er $0.063439. I løpet av de siste 24 timene har BELT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.061807 og et toppnivå på $ 0.063742, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BELT er $ 203.87, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BELT endret seg med +0.40% i løpet av den siste timen, +0.54% over 24 timer og +7.92% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Belt (BELT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.28M$ 1.28M $ 1.28M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.28M$ 3.28M $ 3.28M Opplagsforsyning 20.19M 20.19M 20.19M Total forsyning 51,715,589.08873665 51,715,589.08873665 51,715,589.08873665

Nåværende markedsverdi på Belt er $ 1.28M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BELT er 20.19M, med en total tilgang på 51715589.08873665. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.28M.