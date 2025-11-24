Bella Bumper pris i dag

Sanntids Bella Bumper (BUMPER) pris i dag er --, med en 1.24% endring de siste 24 timene. Nåværende BUMPER til USD konverteringssats er -- per BUMPER.

Bella Bumper rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 152,713, med en sirkulerende forsyning på 499.66M BUMPER. I løpet av de siste 24 timene BUMPER har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00667841, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har BUMPER beveget seg -0.68% i løpet av den siste timen og -30.73% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Bella Bumper (BUMPER) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 152.71K$ 152.71K $ 152.71K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 152.71K$ 152.71K $ 152.71K Opplagsforsyning 499.66M 499.66M 499.66M Total forsyning 499,657,173.494632 499,657,173.494632 499,657,173.494632

