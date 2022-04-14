BelievePad (BPAD) tokenomics Oppdag viktig innsikt i BelievePad (BPAD), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

BelievePad (BPAD) Informasjon BelievePad is the next evolution of the Believe ecosystem — a new, web-native interface built with the same mission: to support and showcase tokens within the Believe network. Designed for speed and simplicity, BelievePad offers a seamless, on-chain trading experience using bonding curve mechanics for dynamic token pricing. As tokens hit predefined market cap thresholds, they’re automatically added to liquidity pools, boosting discoverability and tradability. Users can earn boost points by trading, which increase token visibility on the platform. These boosts decay over time, encouraging continuous engagement. At its core, BelievePad is the central hub for discovering, trading, and amplifying community-driven tokens — where belief becomes value. Offisiell nettside: https://www.believepad.app Kjøp BPAD nå!

BelievePad (BPAD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BelievePad (BPAD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 34.06K $ 34.06K $ 34.06K Total forsyning: $ 997.32M $ 997.32M $ 997.32M Sirkulerende forsyning: $ 997.32M $ 997.32M $ 997.32M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 34.06K $ 34.06K $ 34.06K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om BelievePad (BPAD) pris

BelievePad (BPAD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BelievePad (BPAD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BPAD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BPAD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BPADs tokenomics, kan du utforske BPAD tokenets livepris!

BPAD prisforutsigelse Vil du vite hvor BPAD kan være på vei? Vår BPAD prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BPAD tokenets prisforutsigelse nå!

