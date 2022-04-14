believe in something (DTF) tokenomics Oppdag viktig innsikt i believe in something (DTF), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

believe in something (DTF) Informasjon Believe In Something Manifesto: In the Wise Words of “Meme Buffet” Rule #1: Always HODL Rule #1 of the Meme Coin Index is simple: Never underestimate the power of internet-driven degens. Rule #2: There will always be a max of 21 Meme Coins in the Meme Buffet Index “$DTF” is the first 1/21 index meme coin and Will Never Dip Below 1% weight in the index. Our secret weapon: “Believe In Something” (ticker: DTF). Contract Address: EmhVWGUa2Q9PN4QjzFjvuVyzFKg4s3ERwjKR9dQDpump Rule #3: Fundamentals? Never Heard of 'Em Fundamentals are for suckers—mindshare is our KPI. True leadership is a trust, and fulfilling it with integrity and justice is the mark of a true believer — a leader worthy of a cult following. "Meme Indexer" Offisiell nettside: https://dtf.fun/ Kjøp DTF nå!

believe in something (DTF) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for believe in something (DTF), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 480.54K $ 480.54K $ 480.54K Total forsyning: $ 998.63M $ 998.63M $ 998.63M Sirkulerende forsyning: $ 998.63M $ 998.63M $ 998.63M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 480.54K $ 480.54K $ 480.54K All-time high: $ 0.04161922 $ 0.04161922 $ 0.04161922 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.0004812 $ 0.0004812 $ 0.0004812 Lær mer om believe in something (DTF) pris

believe in something (DTF) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak believe in something (DTF) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DTF tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DTF tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DTFs tokenomics, kan du utforske DTF tokenets livepris!

DTF prisforutsigelse Vil du vite hvor DTF kan være på vei? Vår DTF prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se DTF tokenets prisforutsigelse nå!

