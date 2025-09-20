believe in something (DTF) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.0005349 $ 0.0005349 $ 0.0005349 24 timer lav $ 0.0005783 $ 0.0005783 $ 0.0005783 24 timer høy 24 timer lav $ 0.0005349$ 0.0005349 $ 0.0005349 24 timer høy $ 0.0005783$ 0.0005783 $ 0.0005783 All Time High $ 0.04161922$ 0.04161922 $ 0.04161922 Laveste pris $ 0.000438$ 0.000438 $ 0.000438 Prisendring (1H) -0.32% Prisendring (1D) -5.65% Prisendring (7D) -7.69% Prisendring (7D) -7.69%

believe in something (DTF) sanntidsprisen er $0.00054428. I løpet av de siste 24 timene har DTF blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0005349 og et toppnivå på $ 0.0005783, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DTF er $ 0.04161922, mens den rekordlave prisen er $ 0.000438.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DTF endret seg med -0.32% i løpet av den siste timen, -5.65% over 24 timer og -7.69% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

believe in something (DTF) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 543.53K$ 543.53K $ 543.53K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 543.53K$ 543.53K $ 543.53K Opplagsforsyning 998.63M 998.63M 998.63M Total forsyning 998,631,697.33342 998,631,697.33342 998,631,697.33342

Nåværende markedsverdi på believe in something er $ 543.53K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DTF er 998.63M, med en total tilgang på 998631697.33342. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 543.53K.