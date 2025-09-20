Dagens believe in something livepris er 0.00054428 USD. Spor prisoppdateringer for DTF til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DTF pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens believe in something livepris er 0.00054428 USD. Spor prisoppdateringer for DTF til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DTF pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1 DTF til USD livepris:

$0.00054382
$0.00054382$0.00054382
-5.70%1D
USD
believe in something (DTF) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:15:24 (UTC+8)

believe in something (DTF) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0005349
$ 0.0005349$ 0.0005349
24 timer lav
$ 0.0005783
$ 0.0005783$ 0.0005783
24 timer høy

$ 0.0005349
$ 0.0005349$ 0.0005349

$ 0.0005783
$ 0.0005783$ 0.0005783

$ 0.04161922
$ 0.04161922$ 0.04161922

$ 0.000438
$ 0.000438$ 0.000438

-0.32%

-5.65%

-7.69%

-7.69%

believe in something (DTF) sanntidsprisen er $0.00054428. I løpet av de siste 24 timene har DTF blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0005349 og et toppnivå på $ 0.0005783, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DTF er $ 0.04161922, mens den rekordlave prisen er $ 0.000438.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DTF endret seg med -0.32% i løpet av den siste timen, -5.65% over 24 timer og -7.69% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

believe in something (DTF) Markedsinformasjon

$ 543.53K
$ 543.53K$ 543.53K

--
----

$ 543.53K
$ 543.53K$ 543.53K

998.63M
998.63M 998.63M

998,631,697.33342
998,631,697.33342 998,631,697.33342

Nåværende markedsverdi på believe in something er $ 543.53K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DTF er 998.63M, med en total tilgang på 998631697.33342. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 543.53K.

believe in something (DTF) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på believe in something til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på believe in something til USD ble $ -0.0001486895.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på believe in something til USD ble $ -0.0001051222.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på believe in something til USD ble $ -0.0000004379178932331.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-5.65%
30 dager$ -0.0001486895-27.31%
60 dager$ -0.0001051222-19.31%
90 dager$ -0.0000004379178932331-0.08%

Hva er believe in something (DTF)

Believe In Something Manifesto: In the Wise Words of “Meme Buffet” --- ### Rule #1: Always HODL Rule #1 of the Meme Coin Index is simple: Never underestimate the power of internet-driven degens. --- ### Rule #2: There will always be a max of 21 Meme Coins in the Meme Buffet Index “$DTF” is the first 1/21 index meme coin and Will Never Dip Below 1% weight in the index. Our secret weapon: “Believe In Something” (ticker: DTF). Contract Address: EmhVWGUa2Q9PN4QjzFjvuVyzFKg4s3ERwjKR9dQDpump --- ### Rule #3: Fundamentals? Never Heard of 'Em Fundamentals are for suckers—mindshare is our KPI. True leadership is a trust, and fulfilling it with integrity and justice is the mark of a true believer — a leader worthy of a cult following. - "Meme Indexer"

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

believe in something Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil believe in something (DTF) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine believe in something (DTF) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for believe in something.

Sjekk believe in somethingprisprognosen nå!

DTF til lokale valutaer

believe in something (DTF) tokenomics

Å forstå tokenomics bak believe in something (DTF) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om DTF tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om believe in something (DTF)

Hvor mye er believe in something (DTF) verdt i dag?
Live DTF prisen i USD er 0.00054428 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende DTF-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på DTF til USD er $ 0.00054428. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for believe in something?
Markedsverdien for DTF er $ 543.53K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av DTF?
Den sirkulerende forsyningen av DTF er 998.63M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forDTF ?
DTF oppnådde en ATH-pris på 0.04161922 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på DTF?
DTF så en ATL-pris på 0.000438 USD.
Hva er handelsvolumet til DTF?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for DTF er -- USD.
Vil DTF gå høyere i år?
DTF kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut DTF prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:15:24 (UTC+8)

