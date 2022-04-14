Behodler (EYE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Behodler (EYE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Behodler (EYE) Informasjon Behodler is an efficient, low gas, single sided AMM with a universal liquidity token powered by MEV capturing tokenomics. While offering lower impermanent loss than traditional AMMs, Behodler shines as a wholesaler of yield strategies typically found on layer 2: for half the gas of a trade on Uniswap, you can zap into and out of your favourite mainnet yield farms. Eye is the deflationary governance token for Behodler. While most governance tokens are for little more than voting, Behodler burns EYE every chance it gets to glean the truth that comes from requiring participants stake skin in the game. Offisiell nettside: https://behodler.io Kjøp EYE nå!

Behodler (EYE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Behodler (EYE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 172.74K $ 172.74K $ 172.74K Total forsyning: $ 9.74M $ 9.74M $ 9.74M Sirkulerende forsyning: $ 5.57M $ 5.57M $ 5.57M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 302.07K $ 302.07K $ 302.07K All-time high: $ 2.52 $ 2.52 $ 2.52 All-Time Low: $ 0.0083679 $ 0.0083679 $ 0.0083679 Nåværende pris: $ 0.03104071 $ 0.03104071 $ 0.03104071 Lær mer om Behodler (EYE) pris

Behodler (EYE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Behodler (EYE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet EYE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange EYE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår EYEs tokenomics, kan du utforske EYE tokenets livepris!

