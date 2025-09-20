Behodler (EYE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.03270061 $ 0.03270061 $ 0.03270061 24 timer lav $ 0.03311315 $ 0.03311315 $ 0.03311315 24 timer høy 24 timer lav $ 0.03270061$ 0.03270061 $ 0.03270061 24 timer høy $ 0.03311315$ 0.03311315 $ 0.03311315 All Time High $ 2.52$ 2.52 $ 2.52 Laveste pris $ 0.0083679$ 0.0083679 $ 0.0083679 Prisendring (1H) +0.00% Prisendring (1D) +0.99% Prisendring (7D) +12.77% Prisendring (7D) +12.77%

Behodler (EYE) sanntidsprisen er $0.03308039. I løpet av de siste 24 timene har EYE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.03270061 og et toppnivå på $ 0.03311315, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til EYE er $ 2.52, mens den rekordlave prisen er $ 0.0083679.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har EYE endret seg med +0.00% i løpet av den siste timen, +0.99% over 24 timer og +12.77% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Behodler (EYE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 184.20K$ 184.20K $ 184.20K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 322.12K$ 322.12K $ 322.12K Opplagsforsyning 5.57M 5.57M 5.57M Total forsyning 9,736,609.732504485 9,736,609.732504485 9,736,609.732504485

Nåværende markedsverdi på Behodler er $ 184.20K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på EYE er 5.57M, med en total tilgang på 9736609.732504485. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 322.12K.