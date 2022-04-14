Beets Staked Sonic (STS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Beets Staked Sonic (STS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Beets Staked Sonic (STS) Informasjon stS is a liquid-staked token that users receive when they stake S on the Beets platform. The value of stS naturally appreciates in relation to S thanks to native network staking rewards from validator delegation being automatically compounded within the token. Due to the management of underlying nodes, validators earn 15% of the overall stS staking rewards. Beets also takes a 10% protocol fee on the rewards after the validator fees. The APY displayed on the UI is the APY the user receives (all fees have been subtracted automatically). To stake, users simply need to head to the stS page and select how much S they wish to deposit. As an alternative to staking, users can swap out of stS on DEXs by swapping their stS for S on the Swap Page. Offisiell nettside: https://beets.fi/ Kjøp STS nå!

Beets Staked Sonic (STS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Beets Staked Sonic (STS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 77.38M $ 77.38M $ 77.38M Total forsyning: $ 279.12M $ 279.12M $ 279.12M Sirkulerende forsyning: $ 279.12M $ 279.12M $ 279.12M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 77.38M $ 77.38M $ 77.38M All-time high: $ 0.990411 $ 0.990411 $ 0.990411 All-Time Low: $ 0.254052 $ 0.254052 $ 0.254052 Nåværende pris: $ 0.277254 $ 0.277254 $ 0.277254 Lær mer om Beets Staked Sonic (STS) pris

Beets Staked Sonic (STS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Beets Staked Sonic (STS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet STS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange STS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår STSs tokenomics, kan du utforske STS tokenets livepris!

STS prisforutsigelse Vil du vite hvor STS kan være på vei? Vår STS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se STS tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!