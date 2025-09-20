Dagens Beets Staked Sonic livepris er 0.307561 USD. Spor prisoppdateringer for STS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk STS pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Beets Staked Sonic livepris er 0.307561 USD. Spor prisoppdateringer for STS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk STS pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Beets Staked Sonic Pris (STS)

1 STS til USD livepris:

$0.306772
-5.60%1D
USD
Beets Staked Sonic (STS) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 09:53:47 (UTC+8)

Beets Staked Sonic (STS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.304739
24 timer lav
$ 0.32519
24 timer høy

$ 0.304739
$ 0.32519
$ 0.990411
$ 0.254052
+0.89%

-5.42%

-5.59%

-5.59%

Beets Staked Sonic (STS) sanntidsprisen er $0.307561. I løpet av de siste 24 timene har STS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.304739 og et toppnivå på $ 0.32519, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til STS er $ 0.990411, mens den rekordlave prisen er $ 0.254052.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har STS endret seg med +0.89% i løpet av den siste timen, -5.42% over 24 timer og -5.59% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Beets Staked Sonic (STS) Markedsinformasjon

$ 85.78M
--
$ 85.78M
278.89M
278,890,907.118136
Nåværende markedsverdi på Beets Staked Sonic er $ 85.78M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på STS er 278.89M, med en total tilgang på 278890907.118136. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 85.78M.

Beets Staked Sonic (STS) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Beets Staked Sonic til USD ble $ -0.0176284747213448.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Beets Staked Sonic til USD ble $ -0.0299942406.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Beets Staked Sonic til USD ble $ -0.0752267755.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Beets Staked Sonic til USD ble $ +0.04228655486979835.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0176284747213448-5.42%
30 dager$ -0.0299942406-9.75%
60 dager$ -0.0752267755-24.45%
90 dager$ +0.04228655486979835+15.94%

Hva er Beets Staked Sonic (STS)

stS is a liquid-staked token that users receive when they stake S on the Beets platform. The value of stS naturally appreciates in relation to S thanks to native network staking rewards from validator delegation being automatically compounded within the token. Due to the management of underlying nodes, validators earn 15% of the overall stS staking rewards. Beets also takes a 10% protocol fee on the rewards after the validator fees. The APY displayed on the UI is the APY the user receives (all fees have been subtracted automatically). To stake, users simply need to head to the stS page and select how much S they wish to deposit. As an alternative to staking, users can swap out of stS on DEXs by swapping their stS for S on the Swap Page.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Beets Staked Sonic (STS) Ressurs

Offisiell nettside

Beets Staked Sonic Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Beets Staked Sonic (STS) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Beets Staked Sonic (STS) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Beets Staked Sonic.

Sjekk Beets Staked Sonicprisprognosen nå!

STS til lokale valutaer

Beets Staked Sonic (STS) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Beets Staked Sonic (STS) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om STS tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Beets Staked Sonic (STS)

Hvor mye er Beets Staked Sonic (STS) verdt i dag?
Live STS prisen i USD er 0.307561 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende STS-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på STS til USD er $ 0.307561. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Beets Staked Sonic?
Markedsverdien for STS er $ 85.78M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av STS?
Den sirkulerende forsyningen av STS er 278.89M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSTS ?
STS oppnådde en ATH-pris på 0.990411 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på STS?
STS så en ATL-pris på 0.254052 USD.
Hva er handelsvolumet til STS?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for STS er -- USD.
Vil STS gå høyere i år?
STS kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut STS prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 09:53:47 (UTC+8)

