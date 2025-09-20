Beets Staked Sonic (STS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.304739 $ 0.304739 $ 0.304739 24 timer lav $ 0.32519 $ 0.32519 $ 0.32519 24 timer høy 24 timer lav $ 0.304739$ 0.304739 $ 0.304739 24 timer høy $ 0.32519$ 0.32519 $ 0.32519 All Time High $ 0.990411$ 0.990411 $ 0.990411 Laveste pris $ 0.254052$ 0.254052 $ 0.254052 Prisendring (1H) +0.89% Prisendring (1D) -5.42% Prisendring (7D) -5.59% Prisendring (7D) -5.59%

Beets Staked Sonic (STS) sanntidsprisen er $0.307561. I løpet av de siste 24 timene har STS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.304739 og et toppnivå på $ 0.32519, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til STS er $ 0.990411, mens den rekordlave prisen er $ 0.254052.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har STS endret seg med +0.89% i løpet av den siste timen, -5.42% over 24 timer og -5.59% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Beets Staked Sonic (STS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 85.78M$ 85.78M $ 85.78M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 85.78M$ 85.78M $ 85.78M Opplagsforsyning 278.89M 278.89M 278.89M Total forsyning 278,890,907.118136 278,890,907.118136 278,890,907.118136

Nåværende markedsverdi på Beets Staked Sonic er $ 85.78M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på STS er 278.89M, med en total tilgang på 278890907.118136. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 85.78M.