BeethovenX sFTMX (SFTMX) Informasjon Our liquid staking solution allows users to stake FTM and get a fungible liquid token(sFTMX) back that shows their claim to the underlying staked assets. We work with the ecosystem projects to ensure wide usability of these tokens on DEXs, lending/borrowing protocols, yield aggregators and more. Offisiell nettside: https://beets.fi/sftmx Kjøp SFTMX nå!

BeethovenX sFTMX (SFTMX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BeethovenX sFTMX (SFTMX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 8.85M $ 8.85M $ 8.85M Total forsyning: $ 19.82M $ 19.82M $ 19.82M Sirkulerende forsyning: $ 19.82M $ 19.82M $ 19.82M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 8.85M $ 8.85M $ 8.85M All-time high: $ 1.67 $ 1.67 $ 1.67 All-Time Low: $ 0.171647 $ 0.171647 $ 0.171647 Nåværende pris: $ 0.446586 $ 0.446586 $ 0.446586 Lær mer om BeethovenX sFTMX (SFTMX) pris

BeethovenX sFTMX (SFTMX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BeethovenX sFTMX (SFTMX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SFTMX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SFTMX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SFTMXs tokenomics, kan du utforske SFTMX tokenets livepris!

