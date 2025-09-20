BeethovenX sFTMX (SFTMX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.306968 24 timer lav $ 0.340407 24 timer høy All Time High $ 1.67 Laveste pris $ 0.171647 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) -3.03% Prisendring (7D) -5.42%

BeethovenX sFTMX (SFTMX) sanntidsprisen er $0.326927. I løpet av de siste 24 timene har SFTMX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.306968 og et toppnivå på $ 0.340407, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SFTMX er $ 1.67, mens den rekordlave prisen er $ 0.171647.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SFTMX endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, -3.03% over 24 timer og -5.42% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BeethovenX sFTMX (SFTMX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 6.48M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 6.48M Opplagsforsyning 19.82M Total forsyning 19,822,579.0

Nåværende markedsverdi på BeethovenX sFTMX er $ 6.48M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SFTMX er 19.82M, med en total tilgang på 19822579.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.48M.