Beeper Coin (BEEPER) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Beeper Coin (BEEPER), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Beeper Coin (BEEPER) Informasjon Beeper is a self-evolving Intent Agent designed to help users seamlessly interact with Web3 across any platform. Currently, users can effortlessly deploy, purchase, and tips crypto assets via @BeeperAI on Twitter. Key features: Natural Language Intent Understanding: By accurately identifying user intent, Beeper can perform corresponding blockchain actions based on natural language commands. Seamless Blockchain Interaction: No need for complex tools or wallets, Beeper allows Twitter users to directly interact with the blockchain and manage any crypto assets. Self-Evolving Learning Capability: Beeper has the ability to self-learn, continuously optimizing its services based on user history and feedback, providing a more personalized experience. Multi-Chain Support: In addition to supporting the current BNB Chain, Beeper plans to expand to multiple blockchain networks in the future to meet users’ cross-chain needs. Vision - Empowering billion users to intelligently interact with Web3. Beeper aims to redefine the way users interact with blockchain technology by introducing intent-driven transactions. Its goals include: Enabling anyone to seamlessly interact with the blockchain across any platform through natural language or voice commands. Abstracting the complexity of blockchain to provide users with a simple and user-friendly entry point. Offering comprehensive support for Web2 users transitioning to the Web3 ecosystem. Offisiell nettside: https://beeper.fun/ Kjøp BEEPER nå!

Beeper Coin (BEEPER) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Beeper Coin (BEEPER), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.69M $ 1.69M $ 1.69M Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.69M $ 1.69M $ 1.69M All-time high: $ 0.00131263 $ 0.00131263 $ 0.00131263 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00016903 $ 0.00016903 $ 0.00016903 Lær mer om Beeper Coin (BEEPER) pris

Beeper Coin (BEEPER) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Beeper Coin (BEEPER) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BEEPER tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BEEPER tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BEEPERs tokenomics, kan du utforske BEEPER tokenets livepris!

BEEPER prisforutsigelse Vil du vite hvor BEEPER kan være på vei? Vår BEEPER prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BEEPER tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!