BEEP Coin (BEEP) Informasjon What is the project about? We are a meme community with a flair of sophistication - a decentralized token project that uniquely combines the power of artificial intelligence and a democratic ethos with a fun-loving spirit. We're on a mission to create an engaging, entertaining, and rewarding ecosystem for our community. What makes your project unique? The defining attribute of BEEP lies in its unique "Board of Directors" concept. However, it's no traditional boardroom filled with corporate executives. Instead, BEEP's board hosts AI-powered clones of industry leaders like Elon Musk and Gary Vaynerchuk. This pioneering approach enables BEEP to channel the wisdom and ethos of these industry innovators, promoting informed decision-making while delivering often hilariously profound insights. History of your project. The team is composed of seasoned web3 experts with a genuine passion for fostering decentralized communities. In a sector dominated by serious tech and finance veterans, these founders dared to add a bit of fun into the mix. What started as an inside joke among friends rapidly snowballed into an enthusiastic and dedicated community of meme lovers and crypto enthusiasts, reminiscent of the powerful NFT communities of 2021 What’s next for your project? In just a week, BEEP's community blossomed to a solid 500 participants, contributing to BEEP's liquidity What can your token be used for? The BEEP Coin project is pioneering the development of advanced AI Bots, encompassing: AI-powered Social Bots, designed for community moderation across platforms such as Discord, Telegram, and other community platforms.

Cutting-edge Meme Bots that facilitate the creation of state-of-the-art memes and meme community templates.

Chart Bots specializing in analyzing the influence of real-world events on asset prices. In the ecosystem, $BEEP coin acts as a payment token, granting access to the ecosystem tools through a burning mechanism.

Markedsverdi: $ 0.00
Total forsyning: $ 4.14T
Sirkulerende forsyning: $ 0.00
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 11.86K
All-time high: $ 0
All-Time Low: $ 0
Nåværende pris: $ 0

BEEP Coin (BEEP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BEEP Coin (BEEP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BEEP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BEEP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BEEPs tokenomics, kan du utforske BEEP tokenets livepris!

