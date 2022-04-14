Beem Communication (BEEM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Beem Communication (BEEM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Beem Communication (BEEM) Informasjon Beem is a decentralized communication protocol built on the Solana blockchain that enables secure, fast, and censorship-resistant messaging. It leverages Solana’s high throughput and low transaction costs to provide a scalable and efficient platform for real-time communication without relying on centralized servers. The BEEM token serves multiple purposes: it is used to pay for network services, incentivize node operators, and empower holders with decentralized governance rights. By combining blockchain technology with instant messaging, Beem aims to revolutionize secure communication in the Web3 ecosystem, fostering privacy, transparency, and user control. Offisiell nettside: https://www.beem.me/ Teknisk dokument: https://www.beem.me/whitepaper Kjøp BEEM nå!

Beem Communication (BEEM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Beem Communication (BEEM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 710.24K $ 710.24K $ 710.24K Total forsyning: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Sirkulerende forsyning: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 710.24K $ 710.24K $ 710.24K All-time high: $ 0.00145202 $ 0.00145202 $ 0.00145202 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00071024 $ 0.00071024 $ 0.00071024 Lær mer om Beem Communication (BEEM) pris

Beem Communication (BEEM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Beem Communication (BEEM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BEEM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BEEM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BEEMs tokenomics, kan du utforske BEEM tokenets livepris!

