Beem Communication (BEEM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00145202$ 0.00145202 $ 0.00145202 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.61% Prisendring (1D) -0.47% Prisendring (7D) -3.61% Prisendring (7D) -3.61%

Beem Communication (BEEM) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BEEM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BEEM er $ 0.00145202, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BEEM endret seg med +0.61% i løpet av den siste timen, -0.47% over 24 timer og -3.61% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Beem Communication (BEEM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 705.17K$ 705.17K $ 705.17K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 705.17K$ 705.17K $ 705.17K Opplagsforsyning 999.99M 999.99M 999.99M Total forsyning 999,990,000.0 999,990,000.0 999,990,000.0

Nåværende markedsverdi på Beem Communication er $ 705.17K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BEEM er 999.99M, med en total tilgang på 999990000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 705.17K.