Beeg Blue Whale (BEEG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00001151 24 timer lav $ 0.00001187 24 timer høy All Time High $ 0.00119258 Laveste pris $ 0.00000738 Prisendring (1H) -0.59% Prisendring (1D) +1.31% Prisendring (7D) -2.60%

Beeg Blue Whale (BEEG) sanntidsprisen er $0.0000117. I løpet av de siste 24 timene har BEEG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00001151 og et toppnivå på $ 0.00001187, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BEEG er $ 0.00119258, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000738.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BEEG endret seg med -0.59% i løpet av den siste timen, +1.31% over 24 timer og -2.60% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Beeg Blue Whale (BEEG) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 116.64K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 116.64K Opplagsforsyning 10.00B Total forsyning 10,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Beeg Blue Whale er $ 116.64K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BEEG er 10.00B, med en total tilgang på 10000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 116.64K.