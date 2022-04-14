Beefy Escrowed FTM (BEFTM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Beefy Escrowed FTM (BEFTM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Beefy Escrowed FTM (BEFTM) Informasjon Offisiell nettside: https://beefy.com/

Beefy Escrowed FTM (BEFTM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Beefy Escrowed FTM (BEFTM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 12.72M $ 12.72M $ 12.72M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.21M $ 3.21M $ 3.21M All-time high: $ 1.62 $ 1.62 $ 1.62 All-Time Low: $ 0.118147 $ 0.118147 $ 0.118147 Nåværende pris: $ 0.252006 $ 0.252006 $ 0.252006 Lær mer om Beefy Escrowed FTM (BEFTM) pris

Beefy Escrowed FTM (BEFTM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Beefy Escrowed FTM (BEFTM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BEFTM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BEFTM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BEFTMs tokenomics, kan du utforske BEFTM tokenets livepris!

BEFTM prisforutsigelse Vil du vite hvor BEFTM kan være på vei? Vår BEFTM prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

