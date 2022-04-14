Bedrock BTC (BRBTC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Bedrock BTC (BRBTC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Bedrock BTC (BRBTC) Informasjon brBTC is Bedrock's innovative BTC yield product, designed to maximize returns by leveraging multiple restaking protocols. Launching natively on both Ethereum and BNB, brBTC is a Liquid Restaking Token (LRT) that combines the power of diverse BTC derivative assets with Bedrock's advanced restaking strategies. With brBTC, users can deposit a variety of BTC derivatives to generate yield from a curated selection of restaking protocols. This product provides a seamless, efficient, and secure way to earn rewards from BTC assets across two major blockchain ecosystems. Offisiell nettside: https://www.bedrock.technology/

Bedrock BTC (BRBTC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Bedrock BTC (BRBTC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 43.88M $ 43.88M $ 43.88M Total forsyning: $ 377.74 $ 377.74 $ 377.74 Sirkulerende forsyning: $ 377.74 $ 377.74 $ 377.74 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 43.88M $ 43.88M $ 43.88M All-time high: $ 623,585 $ 623,585 $ 623,585 All-Time Low: $ 70,739 $ 70,739 $ 70,739 Nåværende pris: $ 116,166 $ 116,166 $ 116,166 Lær mer om Bedrock BTC (BRBTC) pris

Bedrock BTC (BRBTC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Bedrock BTC (BRBTC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BRBTC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BRBTC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BRBTCs tokenomics, kan du utforske BRBTC tokenets livepris!

BRBTC prisforutsigelse Vil du vite hvor BRBTC kan være på vei? Vår BRBTC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

