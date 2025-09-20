Bedrock BTC (BRBTC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 116,166 24 timer lav $ 116,166 24 timer høy All Time High $ 623,585 Laveste pris $ 70,739 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) 0.00% Prisendring (7D) 0.00%

Bedrock BTC (BRBTC) sanntidsprisen er $116,166. I løpet av de siste 24 timene har BRBTC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 116,166 og et toppnivå på $ 116,166, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BRBTC er $ 623,585, mens den rekordlave prisen er $ 70,739.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BRBTC endret seg med -- i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Bedrock BTC (BRBTC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 43.49M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 43.49M Opplagsforsyning 374.40 Total forsyning 374.4026938

Nåværende markedsverdi på Bedrock BTC er $ 43.49M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BRBTC er 374.40, med en total tilgang på 374.4026938. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 43.49M.