Beaver Coin pris i dag

Sanntids Beaver Coin (BEAVER) pris i dag er $ 0.00001092, med en 0.17% endring de siste 24 timene. Nåværende BEAVER til USD konverteringssats er $ 0.00001092 per BEAVER.

Beaver Coin rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 7,583.29, med en sirkulerende forsyning på 694.48M BEAVER. I løpet av de siste 24 timene BEAVER har den blitt handlet mellom $ 0.00001082(laveste) og $ 0.00001141 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00021349, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000509.

Kortsiktig har BEAVER beveget seg +0.10% i løpet av den siste timen og -11.12% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Beaver Coin (BEAVER) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 7.58K$ 7.58K $ 7.58K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 7.75K$ 7.75K $ 7.75K Opplagsforsyning 694.48M 694.48M 694.48M Total forsyning 709,650,731.2191441 709,650,731.2191441 709,650,731.2191441

Nåværende markedsverdi på Beaver Coin er $ 7.58K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BEAVER er 694.48M, med en total tilgang på 709650731.2191441. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 7.75K.