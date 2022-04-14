BEATS on BASE (BEATS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i BEATS on BASE (BEATS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

BEATS on BASE (BEATS) Informasjon Beats on Base is a vibrant and community-driven meme coin project, centering around Beats the Koala, an AI-powered character who injects charm and innovation into the crypto scene. The project uniquely combines engaging, fun music videos and dynamic user-generated AI content, providing a platform for creativity and interaction. Through a set of accessible and interactive tools, community members are invited to participate in building a lively and playful brand. This isn't just another meme coin—it's a movement that leverages AI to blend technology, art, and entertainment, with a strong commitment to transparency and sustainable growth. Offisiell nettside: https://www.beatsonbase.ai Teknisk dokument: https://www.beatsonbase.ai/white-paper

BEATS on BASE (BEATS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BEATS on BASE (BEATS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 335.21K $ 335.21K $ 335.21K Total forsyning: $ 808.81M $ 808.81M $ 808.81M Sirkulerende forsyning: $ 456.15M $ 456.15M $ 456.15M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 594.36K $ 594.36K $ 594.36K All-time high: $ 0.00726409 $ 0.00726409 $ 0.00726409 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00073567 $ 0.00073567 $ 0.00073567 Lær mer om BEATS on BASE (BEATS) pris

BEATS on BASE (BEATS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BEATS on BASE (BEATS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BEATS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BEATS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

BEATS prisforutsigelse Vil du vite hvor BEATS kan være på vei? Vår BEATS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

