BEATS on BASE (BEATS) tokenomics
BEATS on BASE (BEATS) Informasjon
Beats on Base is a vibrant and community-driven meme coin project, centering around Beats the Koala, an AI-powered character who injects charm and innovation into the crypto scene. The project uniquely combines engaging, fun music videos and dynamic user-generated AI content, providing a platform for creativity and interaction. Through a set of accessible and interactive tools, community members are invited to participate in building a lively and playful brand. This isn't just another meme coin—it's a movement that leverages AI to blend technology, art, and entertainment, with a strong commitment to transparency and sustainable growth.
BEATS on BASE (BEATS) Tokenomics og prisanalyse
Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BEATS on BASE (BEATS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.
BEATS on BASE (BEATS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller
Å forstå tokenomics bak BEATS on BASE (BEATS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet BEATS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange BEATS tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
Nå som du forstår BEATSs tokenomics, kan du utforske BEATS tokenets livepris!
BEATS prisforutsigelse
Vil du vite hvor BEATS kan være på vei? Vår BEATS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.
Hvorfor bør du velge MEXC?
MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på.
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.