BEATS on BASE (BEATS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00077067 $ 0.00077067 $ 0.00077067 24 timer lav $ 0.00080516 $ 0.00080516 $ 0.00080516 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00077067$ 0.00077067 $ 0.00077067 24 timer høy $ 0.00080516$ 0.00080516 $ 0.00080516 All Time High $ 0.00726409$ 0.00726409 $ 0.00726409 Laveste pris $ 0.00028388$ 0.00028388 $ 0.00028388 Prisendring (1H) +0.25% Prisendring (1D) -1.50% Prisendring (7D) -6.33% Prisendring (7D) -6.33%

BEATS on BASE (BEATS) sanntidsprisen er $0.0007902. I løpet av de siste 24 timene har BEATS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00077067 og et toppnivå på $ 0.00080516, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BEATS er $ 0.00726409, mens den rekordlave prisen er $ 0.00028388.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BEATS endret seg med +0.25% i løpet av den siste timen, -1.50% over 24 timer og -6.33% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BEATS on BASE (BEATS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 360.83K$ 360.83K $ 360.83K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 639.12K$ 639.12K $ 639.12K Opplagsforsyning 456.63M 456.63M 456.63M Total forsyning 808,808,808.0 808,808,808.0 808,808,808.0

Nåværende markedsverdi på BEATS on BASE er $ 360.83K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BEATS er 456.63M, med en total tilgang på 808808808.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 639.12K.