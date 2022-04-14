BEATER (BEATR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i BEATER (BEATR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

BEATER (BEATR) Informasjon BEATR is a token on the Avalanche blockchain that captures the spirit of every scraped-together, duct-taped chapter in our lives. It’s a meme token—but not just for laughs. BEATR celebrates the beater car: that rattling, wheezing ride you prayed would start each morning. The kind of vehicle held together by rust, zip ties, and hope. It’s unreliable, unsightly, and undeniably necessary—just like some of the choices we make in the crypto space. In a market obsessed with speed, polish, and flashy “Lambo” dreams, BEATR is a reminder that not everyone starts with a clean wallet or pristine portfolio. Sometimes, you limp through the bear market in a dented hatchback with three functioning gears—and that’s okay. BEATR leans into that chaos and honors the hustle. It’s the token you pick up when you’ve been rugged, rekt, and road-worn, but still show up for another day of degenerate trading. Built on Avalanche for its low fees and fast transactions (because no one driving a beater can afford high gas), BEATR is fueled by a community that’s been through it. It memes the madness and jokes about the journey, but under the hood is a project that values resilience, authenticity, and survival. Whether you’re cruising or broken down on the side of the road, BEATR is the token that rides with you. It might not get you far fast—but it’ll get you there eventually. Probably. Just check the oil. Offisiell nettside: https://www.avaxbeater.com/ Kjøp BEATR nå!

BEATER (BEATR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BEATER (BEATR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 13.83K $ 13.83K $ 13.83K Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 13.83K $ 13.83K $ 13.83K All-time high: $ 0.00002786 $ 0.00002786 $ 0.00002786 All-Time Low: $ 0.00000119 $ 0.00000119 $ 0.00000119 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om BEATER (BEATR) pris

BEATER (BEATR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BEATER (BEATR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BEATR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BEATR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BEATRs tokenomics, kan du utforske BEATR tokenets livepris!

BEATR prisforutsigelse Vil du vite hvor BEATR kan være på vei? Vår BEATR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BEATR tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!