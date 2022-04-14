Beat Matchmaker (BEAT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Beat Matchmaker (BEAT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Beat Matchmaker (BEAT) Informasjon $BEAT isn't just a token; it's a movement. Every transaction fuels the development of cutting-edge tools and platforms that uplift emerging music talent, streamline music distribution, and bring creators closer to their audiences. By supporting $BEAT, you're directly shaping the future of music, fostering innovation, and giving a voice to the next generation of talent. Together, we're redefining how music is created, shared, and experienced. Offisiell nettside: https://www.beatmatchmaker.com/ Teknisk dokument: https://publuu.com/flip-book/760261/1687672 Kjøp BEAT nå!

Beat Matchmaker (BEAT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Beat Matchmaker (BEAT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 88.43K $ 88.43K $ 88.43K Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 88.43K $ 88.43K $ 88.43K All-time high: $ 0.00141002 $ 0.00141002 $ 0.00141002 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00088426 $ 0.00088426 $ 0.00088426 Lær mer om Beat Matchmaker (BEAT) pris

Beat Matchmaker (BEAT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Beat Matchmaker (BEAT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BEAT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BEAT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BEATs tokenomics, kan du utforske BEAT tokenets livepris!

