Beat Matchmaker (BEAT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.00141002 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +0.01% Prisendring (1D) -0.31% Prisendring (7D) -13.46%

Beat Matchmaker (BEAT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BEAT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BEAT er $ 0.00141002, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BEAT endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, -0.31% over 24 timer og -13.46% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Beat Matchmaker (BEAT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 88.59K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 88.59K Opplagsforsyning 100.00M Total forsyning 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Beat Matchmaker er $ 88.59K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BEAT er 100.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 88.59K.