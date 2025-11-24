BEAST SELLER pris i dag

Sanntids BEAST SELLER (BEAST) pris i dag er $ 0.00365211, med en 4.54% endring de siste 24 timene. Nåværende BEAST til USD konverteringssats er $ 0.00365211 per BEAST.

BEAST SELLER rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 253,360, med en sirkulerende forsyning på 69.42M BEAST. I løpet av de siste 24 timene BEAST har den blitt handlet mellom $ 0.00358492(laveste) og $ 0.00401811 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.101404, mens tidenes laveste notering var $ 0.00284109.

Kortsiktig har BEAST beveget seg -1.02% i løpet av den siste timen og -23.20% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

BEAST SELLER (BEAST) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 253.36K$ 253.36K $ 253.36K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 253.36K$ 253.36K $ 253.36K Opplagsforsyning 69.42M 69.42M 69.42M Total forsyning 69,420,000.0 69,420,000.0 69,420,000.0

Nåværende markedsverdi på BEAST SELLER er $ 253.36K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BEAST er 69.42M, med en total tilgang på 69420000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 253.36K.