BEARXRPL ($BEAR) Informasjon The $Bear token is a meme coin inspired by the figure known as Bearableguy123, a pseudonymous crypto influencer within the XRP community. This individual is known for sharing cryptic riddles and predictions, which have garnered a cult-like following. The $BEAR token is essentially a community project that leverages this cultural phenomenon for engagement, creating a fun and speculative environment around bear-themed memes and narratives. Offisiell nettside: https://bearableguy.xyz/

BEARXRPL ($BEAR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BEARXRPL ($BEAR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.65M $ 2.65M $ 2.65M Total forsyning: $ 587.71M $ 587.71M $ 587.71M Sirkulerende forsyning: $ 587.71M $ 587.71M $ 587.71M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.65M $ 2.65M $ 2.65M All-time high: $ 0.02166489 $ 0.02166489 $ 0.02166489 All-Time Low: $ 0.00429917 $ 0.00429917 $ 0.00429917 Nåværende pris: $ 0.00450041 $ 0.00450041 $ 0.00450041 Lær mer om BEARXRPL ($BEAR) pris

BEARXRPL ($BEAR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BEARXRPL ($BEAR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet $BEAR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange $BEAR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

$BEAR prisforutsigelse Vil du vite hvor $BEAR kan være på vei? Vår $BEAR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

