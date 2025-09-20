BEARXRPL ($BEAR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00446764 24 timer høy $ 0.00480161 All Time High $ 0.02166489 Laveste pris $ 0.00429917 Prisendring (1H) -0.04% Prisendring (1D) -3.59% Prisendring (7D) -9.75%

BEARXRPL ($BEAR) sanntidsprisen er $0.00456894. I løpet av de siste 24 timene har $BEAR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00446764 og et toppnivå på $ 0.00480161, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $BEAR er $ 0.02166489, mens den rekordlave prisen er $ 0.00429917.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $BEAR endret seg med -0.04% i løpet av den siste timen, -3.59% over 24 timer og -9.75% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BEARXRPL ($BEAR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.69M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.69M Opplagsforsyning 587.71M Total forsyning 587,706,098.9435831

Nåværende markedsverdi på BEARXRPL er $ 2.69M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $BEAR er 587.71M, med en total tilgang på 587706098.9435831. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.69M.